به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مسابقات جهانی ورزش‌های مبارزه‌ای ۱۸ تا ۲۳ خرداد به میزبانی کشور برزیل برگزار و مراسم بدرقه کاروان اعزامی با حضور مقامات عالی وزارت علوم، وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و مسئولین دانشگاهی و ورزشی کشور و تیم‌های شرکت کننده عصر فردا یکشنبه ۱۰ خرداد در محل سازمان امور دانشجویان برگزار خواهد شد.

کاروان ورزشی دانشجویان کشورمان در دو رشته کشتی آزاد و فرنگی (پسران) و کاراته کاتا و کومیته (دختران و پسران) به این رویداد اعزام خواهند شد.

این مراسم ساعت ۱۵:۰۰ یکشنبه ۱۰ خرداد در سالن جلسات شهید سلیمانی، سازمان امور دانشجویان (میدان فردوسی، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان شهید موسوی، پلاک ۲۷، طبقه سوم) برگزار خواهد شد.