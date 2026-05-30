

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمانشاه،مریم میرزاده گفت: پایگاه سیار خون‌گیری از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ ظهر در مسجدالنبی (ص) جنب ترمینال شهرستان سنقر آماده پذیرش اهداکنندگان است.

وی ادامه داد: اهدای خون اقدامی انسان‌دوستانه و نجات‌بخش است و می‌تواند به بیماران فرصت دوباره زندگی ببخشد، از همین رو از مردم نوع‌دوست و خیر شهرستان سنقر دعوت می‌کنیم در این امر خداپسندانه مشارکت کنند.

میرزاده خاطرنشان کرد: همراه داشتن کارت شناسایی معتبر برای انجام فرآیند اهدای خون الزامی است و شهروندان می‌توانند با حضور در این برنامه، سهمی در نجات جان بیماران داشته باشند.