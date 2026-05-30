\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632\u060c \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0638\u0648\u0631 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u0627\u0631\u062a\u0642\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0645\u0646\u06cc \u0645\u062d\u0648\u0631 \u06a9\u0631\u062c \u06a9\u0646\u062f\u0648\u0627\u0646 \u0648 \u062c\u0644\u0648\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0631\u06cc\u0632\u0634 \u0633\u0646\u06af \u0628\u0647 \u062c\u0627\u062f\u0647\u060c \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u0627\u062d\u062f\u0627\u062b \u0641\u0627\u0632 \u062f\u0648\u0645 \u06af\u0627\u0644\u0631\u06cc \u062e\u0648\u0632\u0646\u06a9\u0644\u0627 \u0627\u0632 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u0646\u0647\u0645 \u062e\u0631\u062f\u0627\u062f \u0645\u0627\u0647 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.\n\u00a0\n\u0631\u0648\u0632\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0634\u0646\u0628\u0647 \u0627\u0632 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f1\u06f2:\u06f0\u06f0 \u0627\u0644\u06cc \u06f1\u06f6:\u06f0\u06f0\u060c \u0631\u0648\u0632\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06cc\u06a9\u0634\u0646\u0628\u0647\u060c \u062f\u0648\u0634\u0646\u0628\u0647 \u0648 \u0633\u0647\u200c\u0634\u0646\u0628\u0647 \u0627\u0632 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f0\u06f8:\u06f0\u06f0 \u0627\u0644\u06cc \u06f1\u06f6:\u06f0\u06f0 \u0648 \u0631\u0648\u0632\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0686\u0647\u0627\u0631\u0634\u0646\u0628\u0647 \u0627\u0632 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f0\u06f8:\u06f0\u06f0 \u0627\u0644\u06cc \u06f1\u06f2:\u06f0\u06f0 \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f\u06cc\u062a \u062a\u0631\u062f\u062f \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062d\u0648\u0631 \u0627\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.