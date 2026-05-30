به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.سرهنگ منصور رمضان نژاد فرمانده انتظامی سیرجان گفت: در اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی از ابتدای سال جاری در سطح شهرستان، ۱۲۱ قبضه انواع سلاح سرد و ۹۰ کیلوگرم انواع موادمخدر کشف، ۱۴۲ نفر معتاد متجاهر جمع آوری، ۹ نفر عامل مزاحمت برای شهروندان، ۲۵۲ نفر سارق و ۵۷ خرده فروش موادمخدر دستگیر، ۲۲۰ دستگاه خودرو و ۳۵۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف شد.

همچنین ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان، یک خودروی حامل محموله غیرمجاز دارو‌های مربوط به ترک اعتیاد را در محور‌های مواصلاتی توقیف و ۲۷ هزار و ۴۰۰ عدد قرص متادون و ۱۱ لیتر شربت متادون و اپیوم کشف و دو متهم را دستگیر کردند.