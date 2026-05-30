رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: با پیگیریهای صورت گرفته از سوی دانشگاهها و همراهی وزارت علوم، تصمیم بر این شد که کلاسهای تحصیلات تکمیلی از امروز به صورت حضوری برگزار شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، دکتر عباس سروش در نشست شورای دانشگاه با اشاره به افزایش حضور دانشجویان در محیط دانشگاه گفت: خوشبختانه حضور دانشجویان در دانشگاه و دانشکدهها بیشتر شده و نشاط بیشتری در فضای دانشگاه دیده میشود.
وی افزود: با پیگیریهای صورت گرفته از سوی دانشگاهها و همراهی وزارت علوم، تصمیم بر این شد که کلاسهای تحصیلات تکمیلی به صورت حضوری برگزار شود، بر این اساس انتظار داریم از امروز شنبه (۹ خرداد) دانشگاه تقریباً به روال سابق بازگردد و تعداد دانشجویان حاضر در دانشگاه افزایش پیدا کند.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تاکید بر لزوم برگزاری منظم کلاسهای حضوری گفت: کلاسها باید به صورت منظم تشکیل شود و این موضوع به همکاران در دانشکدهها نیز ابلاغ خواهد شد. هم مقررات، هم منطق و هم احساس ایجاب میکند که دانشجویان دوباره به دانشگاه بازگردند.
سروش با اشاره به برنامهریزی معاونت آموزشی دانشگاه برای برگزاری آزمایشگاهها و کارگاههای مقطع کارشناسی افزود: این کلاسها به صورت فشرده برگزار خواهد شد و هر دانشگاه متناسب با شرایط خود درباره زمانبندی آن تصمیم میگیرد؛ چه پیش از امتحانات و چه پس از آن.
وی در ادامه بر ضرورت حضور اعضای هیئت علمی در دانشگاه تأکید کرد و یادآور شد که دانشجویان نیازمند توجه بیشتری هستند ، شوکهای ناشی از حوادث ماههای گذشته از جنبههای مختلف بر آنان تأثیر گذاشته و لازم است با آنان ارتباط بیشتری برقرار کنیم، حتی اگر لازم باشد با تماس تلفنی، دعوت به جلسات یا برنامههای فرهنگی و ورزشی، زمینه بازگشت سریعتر آنان به شرایط عادی فراهم شود.
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فعالیتهای پژوهشی و ارتباط با صنعت اشاره کرد و گفت: باید در حوزه بروندادهای پژوهشی و ارتباط با صنعت جهش جدیتری داشته باشیم.
وی با اشاره به وضعیت کارکنان دانشگاه نیز گفت: تلاش میکنیم با توجه به شرایط اقتصادی و تورم موجود، از منابع اختصاصی دانشگاه برای کمک به کارکنان استفاده کنیم. مشکلات اقتصادی به ویژه برای ردههای پایینتر درآمدی بسیار جدی است و رسیدگی به مسائل کارکنان از دغدغههای اصلی مدیریت دانشگاه محسوب میشود.
سروش همچنین به تغییرات صورت گرفته در هیئتهای اجرایی جذب دانشگاه اشاره کرد و گفت: ترکیب اعضای هیئت اجرایی جذب و همچنین کمیتههای جذب دانشکدهها تغییر کرده و احکام اعضای جدید نیز در حال ابلاغ است.
وی با تاکید بر ضرورت جوانسازی و تقویت بدنه علمی دانشگاه افزود: دانشگاه با چالش کاهش اعضای هیئت علمی به دلایل مختلف از جمله بازنشستگی، بیماری، فوت و ... مواجه است و باید برای حفظ قوام علمی دانشگاه برنامهریزی جدی صورت گیرد.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: یکی از اقدامات مثبت دانشگاه، تمدید همکاری استادانی است که به سن بازنشستگی رسیدهاند ولی همچنان توان علمی و آموزشی بالایی دارند. این موضوع با نظر گروهها و دانشکدهها انجام میشود و روند آن امسال نیز ادامه خواهد داشت.
وی همچنین به فعالیت شرکتهای دانشبنیان و پارک علم و فناوری دانشگاه اشاره کرد و گفت: خوشبختانه مجموعه پارک علم و فناوری دانشگاه مورد توجه معاونتهای مرتبط در وزارت علوم قرار گرفته و جزو پارکهایی انتخاب شده که حمایت بیشتری از آنها صورت خواهد گرفت تا فعالیتهای فناورانه و تولید محصول در آن تقویت شود.
سروش در پایان تاکید کرد: باید فضای امید، انگیزه و فعالیت علمی را در دانشگاه تقویت کنیم و از همه ظرفیتها برای ارتقای جایگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر بهره بگیریم.