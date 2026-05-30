معاون پژوهشی وزیر علوم گفت: بخشی از تولیدات علمی کشور به دلیل نمایه نشدن در سطح جهانی دیده نمیشود و همزمان تقویت زیرساختهای پژوهشی و آزمایشگاهی نیز برای افزایش تولید علم دنبال میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سیدمهدی ابطحی، درباره وضعیت تولید علم و برنامههای ارتقای جایگاه علمی کشور افزود: جایگاه ما در تولید مقالات در دنیا تنزل پیدا کرده است. ما حدود ۱.۶ درصد رشد مقاله داریم، در حالی که رقبای نزدیک ما رشدهای بسیار بالاتری داشتهاند؛ بهطور مثال ترکیه با رشد ۲۴ درصدی در تولید مقاله، جهش قابل توجهی داشته و همین موضوع باعث شده رتبه ایران از ۱۶ به ۱۸ کاهش پیدا کند.
وی ادامه داد: برای جبران این وضعیت باید دو مسیر را دنبال کنیم. نخست، بسیاری از تولیدات علمی ارزشمند داریم که در سطح بینالمللی دیده نمیشوند، چون نمایه نشدهاند. در دو تا سه سال اخیر روند نمایهسازی نشریات پیشرفت خوبی داشته و برنامه داریم نشریات باکیفیت، اما دیدهنشده را نمایه کنیم که این مسیر سادهتر است.
ابطحی مسیر مهمتر برای جهش علمی را تقویت زیرساختهای پژوهشی دانست و گفت: باید به دانشگاهها کمک کنیم، بهویژه در حوزه تجهیزات و آزمایشگاهها، تا تولیدات علمی افزایش پیدا کند. معاونت علمی ریاستجمهوری برنامه جهش علمی دارد و از دانشگاههای برتر برای افزایش تولیدات علمی حمایت میکند.
وی افزود: در وزارت علوم نیز حدود ۱۰۰ آزمایشگاه تحقیقاتی برای حمایت هدفگذاری شده و وزارت بهداشت هم برنامههای مشابهی دارد. پیشبینی من این است که با وجود برخی رکودها، بهویژه در تحصیلات تکمیلی، این وضعیت موقتی باشد و پس از آن شاهد بازگشت و بهبود باشیم. در حوزه نمایهسازی نیز روند همچنان ادامه دارد.
معاون پژوهشی وزیر علوم درباره کاربردی شدن پژوهشها گفت: وزارت علوم سه مأموریت اصلی در حوزه پژوهش دارد؛ حفظ جایگاه علمی، پاسخ به مسائل جامعه و صنعت، و توسعه نوآوری برای شکلگیری تسکهای فناورانه و رشد پارکهای علم و فناوری. برای هر سه محور برنامهریزی انجام شده است.
وی ادامه داد: در حوزه پاسخ به مسائل کلان، دبیرخانهای تشکیل شده که با همکاری وزارتخانههای مختلف، مسائل آنها را به دانشگاهها منتقل میکند تا بهعنوان هاب حل مسئله عمل کنند. همچنین مأموریتگرایی به دانشگاهها ابلاغ شده و ۸۵ مأموریت دانشگاهی در این چارچوب تعریف شده است.
ابطحی افزود: تأمین مالی اولیه برای کمک به دانشگاهها جهت حل مسائل استانی در حال پیگیری است و تفاهمهایی نیز برای حمایت مالی در چارچوب قانون جهش تولید دانشبنیان با دستگاههای مختلف انجام شده است.
وی در پایان گفت: در آغاز جنگ اخیر نیز وزیر علوم با وزرای مختلف از جمله صنعت، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشاورزی مکاتبه کرد تا مسائل آنها به شبکه دانشی کشور منتقل شود و راهحلهای متناسب ارائه شود. اکنون همه وزارتخانهها نمایندگان خود را معرفی کردهاند و نظام تعریف و انتقال مسئله به دانشگاهها شکل گرفته است؛ این روند میتواند ظرفیت حل مسئله در کشور را بهطور جدی تقویت کند.