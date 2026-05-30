همایش بزرگ پیادهروی خانوادگی به مناسبت دهه فرخنده امامت و ولایت با حضور گسترده شهروندان یزدی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز یزد، این همایش با شعار «بعثت مردم در امتداد غدیر» از میدان آزادی تا میدان امام حسین (ع) برگزار شد و خانوادهها در فضایی پرنشاط و معنوی مسیر این برنامه را پیمودند.
معاون تربیت بدنی سپاه الغدیر یزد در حاشیه این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، شهدای سوم خرداد، شهدای عملیات رمضان، شهدای خدمت و رئیسجمهور شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی، بر ضرورت پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد.
پارساییان با اشاره به اهداف برگزاری این همایش گفت: این برنامه به مناسبت دهه امامت و ولایت و با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی، تقویت تحرک بدنی و افزایش مشارکت مردمی برگزار شده است.
وی افزود: امروز میدانهای مختلفی برای حضور و نقشآفرینی مردم وجود دارد و همه باید برای تقویت این عرصهها تلاش کنند. همانگونه که رهبر معظم انقلاب بر حضور پرشور مردم در میدانهای مختلف تأکید دارند، این حضور میتواند زمینهساز پیشرفت و پویایی جامعه باشد.
معاون تربیت بدنی سپاه الغدیر یزد اظهار داشت: حضور پرشور خانوادهها در این همایش نشاندهنده توجه مردم به برنامههای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی است و برگزاری چنین رویدادهایی میتواند به افزایش نشاط اجتماعی و تحکیم همبستگی میان اقشار مختلف جامعه کمک کند.
این همایش با اجرای برنامههای فرهنگی و ورزشی و استقبال چشمگیر خانوادههای یزدی همراه بود.