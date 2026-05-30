مردم بصیر و شهیدپرور شهرستان ورامین در نودمین شب پیاپی پس از شهادت مظلومانه حضرت آیتالله خامنهای، با تجمع در میادین اصلی این شهر، بر بیعت ناگسستنی خود با آرمانهای انقلاب و رهبری جدید نظام تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان ورامین که همواره پیشگام در دفاع از حریم ولایت بوده است، امشب در «وعده نود»، صحنه تبلور دوباره ایثار و پایداری بود. مردم این دیار نودمین شب حضور مستمر خود را در پاسداشت یاد و راه امام امت و بیعت با ولایت به ثبت رساندند.
شرکتکنندگان در این تجمع باشکوه با سر دادن شعارهای انقلابی، ضمن محکومیت مجدد جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا، اعلام کردند که راه مقتدرانه رهبر فقید انقلاب با صلابت تمام ادامه دارد. در این مراسم، جوانان ورامین در کنار پیشگامان حماسه ۱۵ خرداد، با آرمانهای نظام اسلامی تجدید میثاق کرده و بر حمایت قاطع از آیتالله مجتبی خامنهای، رهبر معظم انقلاب تأکید ورزیدند.