با ورود نخستین قطار مسافربری از اردبیل در روز جمعه هشتم خرداد به مشهد شمار قطارهای مسافربری در مسیر این کلانشهر به ۳۱ مقصد افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر کل راه آهن خراسان گفت:در حال حاضر تردد قطارهای مسافربری از ۳۱ شهر و مرکز استان به مشهد برقرار است و جابجایی مسافر تقریبا در همه این مسیرها هم اکنون به صورت فعال انجام میشود.
مصطفی نصیری ورگ افزود: ظهر روز جمعه نخستین قطار مسافربری در مسیر اردبیل- مشهد با ۳۰۰ مسافر وارد ایستگاه راه آهن مشهد شد.
طرح راهآهن اردبیل بیش از ۲۰ سال طول کشید تا به بهرهبرداری برسد.
مطابق اعلام راه آهن خراسان در دی ماه ۱۴۰۴، روزانه ۷۶ رام قطار مسافری به صورت رفت و برگشت در مسیر مشهد به ۳۰ شهر و مرکز استان تردد داشتهاند، در حال حاضر آمار دقیقی از شمار مسافر و قطارهای مسافربری در مسیر مشهد از سوی متولیان اعلام نشده است.