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در بیش از ۳۰ نقطه شهری و روستایی شهرستان فریدن و تجمعهای شبانه کلاسهای آموزش رزمی و نظامی ویژه جانفدایان ایران در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج فریدن گفت: ثبت نام بیش از ۳۰ میلیون ایرانی در پویش جانفدا نشان از آمادگی کامل و همیشه در صحنه ملت ایران در برابر هر گونه تعرض و خطای دشمن دارد.
سرهنگ محسن پاشایی افزود: در بیش از ۳۰ نقطه شهری و روستایی، مساجد، پایگاههای مقاومت بسیج و تجمعات شبانه فریدن، آموزشهای نظامی و کار با سلاح برگزار میشود.