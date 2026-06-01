در بیش از ۳۰ نقطه شهری و روستایی شهرستان فریدن و تجمع‌های شبانه کلاس‌های آموزش رزمی و نظامی ویژه جانفدایان ایران در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج فریدن گفت: ثبت نام بیش از ۳۰ میلیون ایرانی در پویش جانفدا نشان از آمادگی کامل و همیشه در صحنه ملت ایران در برابر هر گونه تعرض و خطای دشمن دارد.

سرهنگ محسن پاشایی افزود: در بیش از ۳۰ نقطه شهری و روستایی، مساجد، پایگاه‌های مقاومت بسیج و تجمعات شبانه فریدن، آموزش‌های نظامی و کار با سلاح برگزار می‌شود.