بیش از ١٩ میلیون خودرو در اردیبهشت امسال از محورهای مواصلاتی استان البرز تردد کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
داریوش باقرجوان مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای البرز اظهار کرد: براساس ثبت ۵۵ دستگاه سامانههای تردد شمار بر خط در محورهای مواصلاتی البرزدر اردیبهشت ماه امسال تردد ١٩میلیون و ١٧۶ هزار و ٧۵٣ خودرو در محورهای مواصلاتی البرز ثبت شده است.
باقرجوان افزود: در این بازه زمانی ورود ٩ میلیون و ۶٢٨ هزار و ٨۶٣ خودرو به محورهای مواصلاتی البرز ثبت شده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.٨ درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به اینکه در این مدت از محورهای مواصلاتی البرز ٩ میلیون و ۵۴٧ هزار و ٨٩٠ خودرو خارج شده، افزود: خروجی خودرو از محورهای مواصلاتی البرز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نیز ٠.۴ درصد کاهش داشته است.
وی تصریح کرد: در مجموع تردد بین استانی در محورهای مواصلاتی البرز در مقایسه با سال گذشته در این بازه زمانی با افزایش ٢.۶ درصدی تردد مواجه بودیم.