حماسه آفرینی مردم بصیر خوزستان در دفاع از ایران اسلامی به شب نودم رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در نودمین شب از برگزاری اجتماعات مردمی دفاع از ایران اسلامی، مردم همیشه در صحنه خوزستان با حضور آگاهانه خود، جلوهای دیگر از رشادت و حماسه آفرینی خوزستانیهای قهرمان را به نمایش گذاشتند.
مردم انقلابی خوزستان شامگاه گذشته در حالی که پرچم مقدس و سه رنگ جمهوری اسلامی ایران و تصاویر امامین انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و رهبر شهید حضرت امام خامنهای (ره) و مقام عظمی ولایت حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای را در دست داشتند ضمن لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب، حمایت قاطع خود را از رزمندگان مدافع وطن اعلام کردند.