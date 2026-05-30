مدیرکل دفتر مدیریت زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست از اجرای برنامه‌های هوشمندسازی، توسعه زیرساخت‌های اطفای حریق و اقدامات مقابله با خشکسالی در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مدیرکل دفتر مدیریت زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست، از مهم‌ترین اقدامات این دفتر در سال ۱۴۰۴ در حوزه حفاظت از زیستگاه‌های کشور خبر داد.

وحید خیرآبادی افزود: دفتر مدیریت زیستگاه‌ها در سال جاری برنامه‌های متعددی را در حوزه هوشمندسازی، مدیریت مناطق، مقابله با پیامد‌های خشکسالی و توسعه زیرساخت‌های اطفای حریق اجرا کرده است.

وی با اشاره به تشکیل کمیته ملی هوشمندسازی گفت: این کمیته با حضور اساتید دانشگاهی و نمایندگان دفاتر تخصصی، بررسی و پایش طرح‌های هوشمندسازی در مناطق مختلف کشور را در دستور کار قرار داده است.

مدیرکل دفتر مدیریت زیستگاه‌ها راه‌اندازی سامانه دانش‌بنیان «مشاهدات ماهواره‌ای حریق (سهم)» را از مهم‌ترین دستاورد‌های سال ۱۴۰۴ برشمرد و گفت: این سامانه امکان پایش دقیق خطر آتش‌سوزی و تهیه گزارش‌های تخصصی برای مناطق تحت مدیریت را فراهم کرده است. همچنین سامانه ملی رصد خشکسالی و بوم‌شناختی نیز تدوین و آماده بهره‌برداری شده است.

خیرآبادی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مقابله با خشکسالی اظهار کرد: در این راستا ۱۵۰ هزار میلیون ریال اعتبار برای زیست‌بوم‌های حساس کشور اختصاص یافته که علاوه بر مرمت چشمه‌ها، قنوات، آبشخور‌ها و آب‌انبارها، صرف تأمین تجهیزات ذخیره و انتقال آب در استان‌های درگیر خشکسالی شده است.

وی همچنین از افتتاح پایگاه اطفای حریق بوشهر و آغاز عملیات ساخت دو پایگاه جدید در پارک ملی بمو و منطقه میانکاله خبر داد و افزود: تکمیل سامانه‌های تصویری یگان حفاظت از دیگر اقدامات انجام‌شده در این بخش است.

مدیرکل دفتر مدیریت زیستگاه‌ها در ادامه به شناسایی و تکمیل پرونده سه منطقه برای طرح در شورای عالی محیط زیست، بازنگری طرح‌های مدیریتی، اجرای طرح مدیریت در ۳۰ منطقه شاخص و تدقیق مرز مناطق در ۱۰ استان اشاره کرد.

خیرآبادی در پایان تأکید کرد: مجموعه این اقدامات زمینه ارتقای حفاظت علمی، میدانی و هوشمند از زیستگاه‌های کشور را فراهم خواهد کرد.