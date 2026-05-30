برخورد دو دستگاه سواری در جاده سرچم یک فوتی و چهار مصدوم داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از روابطعمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر روزبه مقدم، رئیس اورژانس ۱۱۵ استان اردبیل اظهار کرد: ساعت ۱۸:۲۵ دقیقه روز جمعه ۸ خردادماه ۱۴۰۵ درپی تماس مردمی با سامانه اورژانس ۱۱۵ مبنی بر تصادف دو خودروی سواری پراید وام ویام در جاده سرچم بعد از تونل ۱۱ به سمت تهران سه دستگاه آمبولانس فوریتهای پزشکی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: در این حادثه متأسفانه یک نفر فوت کرده و چهار نفر مصدوم شده بود که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ با آمبولانس فوریتهای پزشکی به مراکز درمانی منتقل شد.
این حادثه بار دیگر ضرورت رعایت مقررات ایمنی و سرعت مطمئنه در جادههای استان اردبیل را یادآور شد.