به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر کل توسعه و محیط زیست وزارت کشور در حاشیه افتتاح مجموعه تفریحی، فرهنگی و ورزشی روستای قزان ابراز امیدواری کرد با تحویل این تجهیزات به شهرداری ها، گام مؤثری در ارتقای ایمنی و حفاظت از جان مردم برداشته شد.

سعید جندقیان افزود: به دلیل رشد ساخت و ساز ساختمان‌های بلند و مرتفع در کشور در صورت وقوع حادثه و حریق کار امدادرسانی و خاموش کردن آتش با مشکل جدی مواجه می‌شود.

وی یادآور شد: برای جبران خسارت‌های وارده به بخش ماشین آلات آتش نشانی نیز به تدریج حمایت‌های لازم را خواهیم داشت.

مدیر کل توسعه و محیط زیست وزارت کشور از برنامه‌ریزی برای تأمین یک دستگاه نردبان ۳۲ متری ویژه عملیات آتش‌نشانی برای شهرستان کاشان خبر داد و گفت: با توجه به وسعت شهر کاشان و وجود ساختمان‌های بلندمرتبه، توجه به موضوع ایمنی و امنیت شهری در این شهرستان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

سعید جندقیان افزود: کاشان به عنوان یکی از شهر‌های بزرگ کشور، به دلیل گستردگی جغرافیایی و همچنین برخورداری از ساختمان‌های بلندمرتبه، نیازمند توجه بیشتر در حوزه خدمات شهری و تجهیزات ایمنی است. بر همین اساس و در چارچوب آمایش سرزمین، این شهر در فهرست ۱۲گانه شهر‌های اولویت‌دار برای تجهیز قرار گرفته است؛ فهرستی که بیشتر مراکز استان‌ها را شامل می‌شود.

وی با اشاره به زمان‌بندی این طرح گفت: تأمین این تجهیزات برای سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده و منابع مالی آن با مشارکت دولت و شهرداری‌ها فراهم خواهد شد. بخش عمده اعتبار این طرح از محل منابع دولتی تأمین می‌شود و شهرداری‌ها نیز در این زمینه مشارکت خواهند داشت.