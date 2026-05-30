رزمایش طرح ملی مهتاب با هدف جمعآوری برق غیرمجاز، ساماندهی کنتورهای معیوب و حفظ پایداری شبکه برق در خراسان جنوبی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان با بیان اینکه اجرای طرح مهتاب با رویکرد مقابله با برقهای غیرمجاز، ساماندهی کنتورهای معیوب و افزایش پایداری شبکه توزیع برق استان در دستور کار قرار گرفته است گفت: این طرح با هدف کاهش هدررفت انرژی، جلوگیری از خسارت به شبکه و تحقق عدالت در توزیع برق، بهصورت میدانی و مستمر در حال اجراست.
بخشایی افزود: در قالب این طرح، گروههای عملیاتی و بازرسی با حضور در مناطق مختلف، شناسایی انشعابات غیرمجاز، بررسی وضعیت کنتورهای معیوب و... را در دستور کار قرار داده و اقدامات لازم را انجام میدهند.
وی گفت: استفاده غیرمجاز از برق، بر ایجاد اختلال در روند عادی توزیع انرژی، موجب افزایش تلفات شبکه و تحمیل هزینههای مضاعف به مجموعه برقرسانی میشود.
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان جمعآوری و تعویض کنتورهای معیوب را یکی از محورهای مهم طرح مهتاب دانست و گفت: عملکرد نادرست این تجهیزات میتواند موجب ثبت غیرواقعی میزان مصرف و اخلال در فرآیند خدماترسانی شود. به همین دلیل، پایش مستمر، اصلاح تجهیزات آسیبدیده و جایگزینی کنتورهای معیوب در دستور کار قرار دارد.
بخشایی ساماندهی مصرف برق و مقابله با انشعابات غیرمجاز را از عوامل مؤثر در حفظ پایداری شبکه و تأمین برق مطمئن برای مشترکان قانونمدار عنوان و بر استمرار این روند در سطح گسترده تأکید کرد.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه انشعاب غیرمجاز، دستکاری کنتور یا موارد مشکوک مرتبط با مصرف غیرقانونی برق، مراتب را با ارسال پیامک به شماره ۳۰۰۰۶۱۲۱ و در صورت مشاهده استفاده از انرژی برق برای استخراج رمزارز با ارسال پیامک به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱، ضمن محرمانه بودن کامل اطلاعات گزارش دهنده از جوایز ارزنده پیش بینی شده، برخوردار شوند.