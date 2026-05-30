پخش زنده
امروز: -
تا اواسط هفته آینده ماندگاری هوای گرم و در ساعات بعدازظهر و اوایل شب وزش باد بهنسبت شدید بعضاً با گردوخاک پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، هشدار سطح زرد هواشناسی که از عصر روز گذشته در استان یزد اعلام شده بود تا اواخر وقت امشب ادامه دارد و وزش باد به نسبت شدید تا شدید بعضا با گرد و خاک و انتقال گرد و غبار از مناطق مجاور به استان را به همراه دارد.
کاهش دید و کاهش کیفیت هوا، احتمال اختلال در ترددهای شهری و جادهای، آسیب به سازههای موقت، احتمال شکسته شدن درختان فرسوده و کهنسال و اختلال در فعالیتهای کوهنوردی و کویرنوردی از پیامدهای این وضعیت به شمار میآید.
احتیاط در ترددهای جادهای، استحکام سازههای موقت، عدم پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و سازههای موقت، کاهش فعالیت فیزیکی در فضای باز به ویژه برای گروههای حساس جامعه و احتیاط در فعالیتهای کوهنوردی و کویرنوردی توصیه شده است.