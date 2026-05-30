پخش زنده
امروز: -
مدیر شبکه آزمایشگاهی کشور اعلام کرد: مجهز شدن آزمایشگاههای تخصصی مرتبط با ۵ فناوری کلیدی و راهبردی در ۵ دانشگاه صنعتی کشور در دستور کار قرار گرفته است که اکنون جزو اولویتهای اصلی پژوهشی کشور هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، امیر یونسیان مدیر شبکه آزمایشگاهی کشور درباره جزئیات طرح ارتقای آزمایشگاههای کنسرسیوم UT ۵ گفت: این کنسرسیوم شامل پنج دانشگاه برتر صنعتی کشور شامل دانشگاههای صنعتی شریف، علم و صنعت، صنعتی اصفهان، خواجه نصیرالدین طوسی و امیرکبیر میشود.
مدیرکل دفتر ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتهای دانشبنیان با اشاره به ارکان اجرایی این طرح اظهار داشت: مبنای اصلی و جزئیات عملیاتی این پروژه به معاونت پژوهشی وزارت علوم موکول شده است که به عنوان عامل اتصالدهنده پیگیریهای لازم را میان این پنج دانشگاه و وزارتخانه انجام میدهد. در سوی دیگر، شبکه آزمایشگاهی کشور (معاونت علمی) و بنیاد ملی علم ایران نیز به عنوان بازوهای حمایتی و نظارتی در این طرح حضور فعال دارند.
تأمین تجهیزات «هایتک» با هدف حضور در عرصههای بینالمللی
مدیر شبکه آزمایشگاهی کشور با تأکید بر لزوم ارتقای سطح کیفی پژوهشها تصریح کرد: هدف ما این است که دانشگاهها تجهیزات مورد نیاز و راهبردی خود را در حوزه فناوریهای لبه مرز (High-Tech) معرفی کنند تا بتوانیم در عرصه بینالمللی حرفی برای گفتن در حوزه خدمات و تولید علم داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تأکید کرده است که اگر این تجهیزات منجر به رشد تولید علم و ارتقای پژوهشهای کاربردی شود، آمادگی کامل برای حمایت از تأمین آنها را دارد؛ البته این فرایند حتماً باید با تأیید فنی شبکه آزمایشگاهی کشور صورت بگیرد.
یونسیان افزود: در سال گذشته نیز بنا بود این اتفاق بیفتد، اما ورود دانشگاهها و وزارتخانهها به موضوع آنچنان که انتظار میرفت پررنگ نبود. امسال ضربالاجل مشخصی تعیین شده و به دانشگاهها اعلام کردهایم نیازهای تجهیزاتی خود را اعلام کنند تا برنامهریزی برای حمایت مالی آنها انجام شود.
بودجه یک همتی و تمرکز بر فناوریهای اولویتدار
مدیر شبکه آزمایشگاهی کشور در خصوص بودجه این طرح و تعامل با سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: معاونت علمی پیش از این رایزنیهای لازم را انجام داده و عددی معادل هزار میلیارد تومان (یک همت) از سوی سازمان برنامه و بودجه برای این موضوع در نظر گرفته شده است. هرچند سازمان برنامه در ابتدا اولویتهایی را به تفکیک دانشگاه (مثلاً حوزهای خاص برای دانشگاه تهران یا امیرکبیر) مشخص کرده بود، اما نگاه معاونت علمی و شخص معاون علمی بر این است که بهجای توزیع بودجههای خرد (مانند مبالغ ۱۰۰ میلیون تومانی) که اثرگذاری چندانی ندارند، بر حوزههای خاص تمرکز شود.
وی ادامه داد: سرانجام سازمان برنامه و بودجه متقاعد شد که در کنار معاونت علمی، بر علوم اولویتدار و راهبردی کشور (نه حوزههای گسترده) تمرکز کند که مشتمل بر ۵ فناوری از جمله هوش مصنوعی، زیست فناوری و. بوده و اکنون جزو اولویتهای اصلی پژوهشی کشور هستند. در همین راستا تجهیز آزمایشگاههای تخصصی مرتبط با این ۵ فناوری کلیدی بهطور جدی در دستور کار قرار گرفته است.
جلوگیری از موازیکاری و حمایت از تجهیزات وزارت بهداشت
مدیر شبکه آزمایشگاهی کشور با تأکید بر مدیریت بهینه منابع گفت: ما به شدت به دنبال جلوگیری از موازیکاری هستیم. نباید اینگونه باشد که اگر دانشگاه تهران تجهیزاتی را در اختیار دارد، مشابه آن بدون دلیل موجه برای دانشگاه امیرکبیر خریداری شود. اعتبارات نباید بدون برنامه هزینه شود؛ ابتدا باید نیازها مشخص و توسط معاونت علمی و شبکه آزمایشگاهی راستیآزمایی گردد تا سپس حمایت مالی صورت پذیرد.
یونسیان گفت: در حال حاضر محوریت عملیاتی کار با معاونت پژوهشی وزارت علوم، شبکه آزمایشگاهی و بنیاد علم است تا فهرست نهایی تجهیزات از طریق این پنج دانشگاه مشخص شود.
وی افزود: همچنین، معاونت علمی هماهنگیهای اولیهای را برای حمایت مشابه از تجهیزات آزمایشگاهی وزارت بهداشت انجام داده است، هرچند این برنامه مستقل از طرح UT ۵ بوده و جزئیات اجرایی آن هنوز به طور دقیق به ما ابلاغ نشده است. معاونت علمی با وجود تمام محدودیتهای بودجهای، قول حمایت صددرصدی از این تحول تجهیزاتی را داده است.