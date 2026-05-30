ستاد «فرماندهی جنوبی» ارتش آمریکا اعلام کرد در شرق اقیانوس آرام به یک قایق حمله کرد و سه نفر را کشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این ستاد در بیانیه‌ای در فضای مجازی نوشت: «نیروی ضربت مشترک سپر جنوبی» ۲۹ می (هشتم خرداد) به دستور ژنرال «فرانسیس دانووان» رئیس ستاد فرماندهی جنوبی حمله‌ای به یک شناور که از سوی سازمان‌های بین‌المللی تروریستی فعالیت می‌کرد، انجام داد.

ستاد فرماندهی جنوبی افزود: اطلاعات تجسسی تایید می‌کرد که این قایق در حال عبور از مسیر شناخته‌شده قاچاق مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام بوده و در قاچاق مواد مخدر مشارکت داشت. سه مرد نارکو-تروریست (تروریست مواد مخدر) در جریان این اقدامات کشته شدند.

آمریکا سال گذشته به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر حضور و عملیات‌های نظامی خود را در منطقه کارائیب گسترش داد. ونزوئلا این بهانه را رد کرد و حضور نظامی آمریکا را آماده‌سازی برای حمله به این کشور خواند.

عملیات آمریکا به بهانه مقابله با قاچاق مواد مخدر در آب‌های آمریکای لاتین تاکنون حدود ۲۰۰ کشته بر جای گذاشته است.

آمریکا نیکولاس مادورو رئیس جمهور سابق ونزوئلا را به رهبری یک کارتل مواد مخدر متهم کرد. اما دولت مادورو این اتهامات را رد کرده و آن را تلاش و زمینه‌سازی آمریکا برای سلطه بر ذخایر انرژی این کشور خواند.

در نهایت، بامداد روز شنبه سوم ژانویه ۲۰۲۶ (۱۳ دی ۱۴۰۴)، کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، به همراه ایالت‌های میراندا، آراگوآ و لا گوایرا، صحنه حملات نیرو‌های آمریکایی بود که به قربانی شدن شماری از غیرنظامیان منجر شد.

پس از آن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که مادورو ربوده شده است. مادورو برای محاکمه به آمریکا منتقل شد.