انجمن جهانی روزنامه‌ها و ناشران خبر، امروز جمعه اعلام کرد جایزه «قلم طلایی» آزادی مطبوعات را به عکاسان و خبرنگاران ویدئویی فعال در نوار غزه اهدا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این جایزه به پاس تلاش خبرنگاران غزه در مستندسازی جنگ، با وجود خطرات بزرگی که جان آنان را تهدید می‌کند، اعطا شده است.

این انجمن در بیانیه‌ای اعلام کرد خبرنگاران در غزه طی بیش از دو سال و نیم گذشته، مرگ، ویرانی و رنج انسانی را در سطحی بی‌سابقه شاهد بوده‌اند.

در این بیانیه آمده است خبرنگاران غزه به همان اندازه که قربانیان این جنگ هستند، ثبت کنندگان و تاریخ‌نگاران جنگی نیز به شمار می‌روند که در اطراف آنان آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

جایزه «قلم طلایی» همچنین شامل تجلیل از خبرنگارانی می‌شود که هنگام پوشش جنگ در غزه زخمی شده یا به شهادت رسیده‌اند.

قرار است این جایزه به نمایندگان سه خبرگزاری جهانی فعال در غزه، یعنی خبرگزاری فرانسه، آسوشیتدپرس و رویترز، اهدا شود. در میان آنان نام محمد عبد، عکاس فلسطینی، دیده می‌شود که تا آوریل ۲۰۲۴ با خبرگزاری فرانسه در غزه همکاری داشت و سپس به دفتر این خبرگزاری در قاهره منتقل شد.

بر اساس اعلام سازمان «گزارشگران بدون مرز»، از آغاز جنگ تاکنون بیش از ۲۲۰ خبرنگار بر اثر آتش ارتش رژیم صهیونیستی در غزه به شهادت رسیده‌اند که دست کم ۷۰ نفر از آنان هنگام انجام وظیفه خبرنگاری شهید شدند. البته شمار خبرنگاران شهید در غزه بیشتر از آمار اعلام شده توسط گزارشگران بدون مرز است.

انجمن جهانی روزنامه‌ها و ناشران خبر همچنین اعلام کرد رژیم صهیونیستی از آغاز جنگ، مانع ورود خبرنگاران خارجی به نوار غزه شده و تنها برخی بازدید‌های محدود با همراهی ارتش این رژیم انجام شده است.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز پیش‌تر تاکید کرده بود که نوار غزه خطرناک‌ترین مکان جهان برای خبرنگاران است.