

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،رحمت جلیلیان با اشاره به رویکرد اجرایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه در آستانه افزایش حجم تردد‌های فصلی و به‌ویژه مسیر‌های منتهی به تردد زائران اربعین حسینی اظهار کرد: ارتقای ایمنی، بهسازی روسازی و افزایش تاب‌آوری شبکه راه‌ها در محور‌های استان در دستور کار مستمر این اداره کل قرار دارد.

رحمت جلیلیان افزود: در حوزه راه‌های شریانی استان، ۸ کیلومتر روکش آسفالت تقویتی شامل عملیات رگلاژی و اجرای رویه نهایی انجام شده که نقش مستقیم در افزایش ایمنی مسیر‌های پرتردد دارد.

وی ادامه داد: در بخش راه‌های فرعی نیز یک کیلومتر روکش آسفالت تقویتی اجرا شده که هدف آن بهبود وضعیت ارتباطی و تسهیل تردد در مسیر‌های مکمل شبکه اصلی است.

سرپرست معاونت راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه تصریح کرد: در حوزه راه‌های روستایی استان نیز ۵ کیلومتر روکش آسفالت تقویتی اجرا شده که نقش مهمی در ارتقای دسترسی و کاهش مشکلات تردد در مناطق روستایی دارد.

🔹جلیلیان میزان مصرف آسفالت در این عملیات را ۱۴ هزار و ۵۶ تن اعلام کرد و گفت: مجموع این اقدامات در قالب یک برنامه هماهنگ نگهداری و بهسازی، با هدف آماده‌سازی زیرساخت‌های جاده‌ای برای افزایش حجم تردد‌ها در ایام پیش‌رو، به‌ویژه مسیر‌های منتهی به حرکت زائران اربعین حسینی در حال اجراست.