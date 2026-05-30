مردم ولایتمدار شهرستان بهارستان با تداوم ۹۰ شب حضور حماسی در میادین و خیابانها، بر لزوم وحدت میان مردم و مسئولان و تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب بهعنوان راهبرد کلیدیِ شکست دشمنان تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهروندان انقلابی و ولایتمدار شهرستان بهارستان، در حرکتی خودجوش و ادامهدار، نودمین شبِ حضورِ مستمر خود را در میادین و معابر عمومی این شهرستان پشت سر گذاشتند. این حضور که بیش از سه ماه به طول انجامیده است، نمادی از عزم راسخ مردم برای حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و مقابله با فشارهای دشمنان محسوب میشود.
شرکتکنندگان در این تجمعات با اشاره به مؤلفههای «ایستادگی در خیابان» و «آمادگی در میدان»، رمز پیروزی ملت ایران را در گروِ اتحاد اقشار مختلف مردم و مسئولان و پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب دانستند.
شهروندان نسیمشهر در حاشیه این تجمع، با تأکید بر اینکه حضور شبانه آنان صرفاً یک اقدام نمادین نیست، تصریح کردند: ثمره این ایستادگیهای شبانهروزی، وادار کردن دشمن به عقبنشینی از مواضع خصمانه و احیای منافع ملی کشور بوده است.