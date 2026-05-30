به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: بر اساس شیوه‌نامه ساماندهی نیروی انسانی سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰ تشکیل کلاس بیش از ۳۵ نفر در تمامی دوره‌های تحصیلی ممنوع شد.

محمد رضا فرح بخش افزود: شیوه‌نامه ساماندهی نیروی انسانی سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ به منظور تمهید مقدمات شروع باشکوه سال تحصیلی و با هدف تأمین نیروی انسانی متخصص، ساماندهی صحیح منابع، تحقق عدالت در دسترسی و بهبود مستمر کیفیت یادگیری به ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق استان ابلاغ شد.

فرح بخش با بیان اینکه اولویت تخصیص نیرو با معلم، مدیر واحد دولتی، سرپرست خوابگاه و نیروی کیفیت‌بخشی مدارس شبانه‌روزی است تاکید کرد: تخصیص نیروی انسانی برای اجرای این شیوه‌نامه، بر اساس تفاهم نامه اداره کل با مدیریت آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق صورت خواهد گرفت.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: لازم است جلسات «اتاق وضعیت» به‌صورت هفتگی در مناطق تشکیل و تمامی وضعیت‌های مرتبط با نیروی انسانی از جمله ورودی‌ها، خروجی‌ها، انتقالی‌ها، نیرو‌های نیمه‌وقت، مرخصی بدون حقوق و وضعیت نیاز و مازاد به‌صورت مستمر بررسی و صورت‌جلسه شود.

محمد رضا فرح بخش با تأکید بر ضرورت پایبندی کامل مناطق به قرارداد‌های ساماندهی نیروی انسانی تصریح کرد: ملاک عمل در تمامی فرآیندها، قرارداد‌های رسمی منعقدشده میان اداره‌کل و مناطق است و خارج از چارچوب قرارداد، هیچ موضوعی مورد پذیرش نخواهد بود؛ بر همین اساس، نیاز و مازاد نیرو، جابه‌جایی‌ها و نقل‌وانتقالات نیز بر مبنای همین قرارداد‌ها انجام می‌شود.