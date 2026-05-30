پخش زنده
امروز: -
بازیکن تیم ملی فوتبال گفت: جام جهانی با هر رویداد ورزشی دیگر فرق داردو بازیکن باید هیجان و توقعات را مدیریت کند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما سعید عزتاللهی اکنون در آستانه سومین حضور متوالی در جامجهانی قرار داردو حالا پس از ۲۰۱۸ روسیه و ۲۰۲۲ قطر؛ به یکی از ستونهای قابل اعتماد و باتجربه تیم امیر قلعهنویی برای جامجهانی ۲۰۲۶ تبدیل شده و در این مصاحبه از اهمیت رویداد فوتبالی پیش رو و نقش خود در تیم ملی صحبت میکند.
در آستانه حضور در سومین جام جهانی دوران فوتبالت هستی. چه حسی نسبت به این اتفاق داری؟
بدون شک حضور در جام جهانی برای هر فوتبالیستی بزرگترین افتخار ممکن است. خدا را شکر میکنم که این فرصت را دارم برای سومین بار این تورنمنت را تجربه کنم. جام جهانی فقط یک مسابقه فوتبالی نیست؛ جایی است که یک ملت چشم انتظار عملکرد تیم ملیاش است. به همین دلیل همه ما با تمام وجود تلاش میکنیم بهترین نمایش ممکن را داشته باشیم و بتوانیم دل مردم ایران را شاد کنیم.
به عنوان یکی از بازیکنان باتجربه تیم ملی، شرایط فعلی تیم را چگونه ارزیابی میکنی؟
فکر میکنم تیم ملی در یکی از بهترین شرایط چند سال اخیر قرار دارد. هم از نظر فنی و هم از نظر روحی، اتحاد خیلی خوبی در تیم وجود دارد. بازیکنان جوان باانگیزه کنار نفرات باتجربه ترکیب بسیار خوبی ساختهاند و آقای قلعهنویی و دستیارانشان هم با برنامهریزی دقیق، همه چیز را مدیریت میکنند. مهمتر از هر چیزی این است که بازیکنان برای موفقیت تیم ملی از خودگذشتگی دارند. در اردو کاملا مشخص است همه فقط به موفقیت ایران فکر میکنند و این موضوع ارزش زیادی دارد.
خودت هم از چند روز قبل به تمرینات اضافه شدی. درباره وضعیت بدنی و شرایط خودت صحبت کن
خدا را شکر شرایط خوبی دارم. بعد از پایان فصل با استراحتی کوتاه طبق هماهنگی با کادرفنی، اخیراً به اردو اضافه شدم. طبیعی است در این مقطع فشار تمرینات بالا باشد، اما همین فشارها کمک میکند تا بازیکنان به آمادگی ایدهآل برسند. از نظر ذهنی هم انگیزه خیلی بالایی دارم، زیرا میدانم در چه زمان مهمی قرار گرفتهایم. تمام تمرکزم این است که بتوانم در کنار سایر بچهها به تیم کمک کنم. تا چه اندازه به صعود تیم ملی از مرحله گروهی امیدوار هستی؟
اگر بخواهم واقعبینانه صحبت کنم، صعود از گروه در جام جهانی کار آسانی نیست، اما قطعا شدنی است. تجربه حضور در جام جهانی به ما یاد داده این مسابقات جای کوچکترین اشتباه نیست و جزئیات میتواند سرنوشت تیمها را تغییر بدهد. با این حال به این تیم ایمان دارم. بازیکنان باکیفیتی داریم و مهمتر اینکه تیم از نظر شخصیتی رشد کرده. اگر بتوانیم با تمرکز، اتحاد و اعتمادبهنفس وارد مسابقات شویم، شانس خیلی خوبی برای رقم زدن اتفاقات مثبت خواهیم داشت.
سابقه بازی در فوتبال بلژیک را داری. درباره این تیم که شاید قدرتمندترین حریف ایران در مرحله گروهی باشد چه نظری داری؟
بلژیک یکی از قدرتهای فوتبال اروپاست و بسیاری از بازیکنانش در بزرگترین باشگاههای جهان بازی میکنند. این تیم یکی از تیمهای قدرتمند جام جهانی است و بازی مقابل آن تیمی نیاز به تمرکز و آمادگی بسیار بالایی دارد. با این حال در جام جهانی هیچ تیمی از قبل برنده نیست. ما هم تیم ملی ایران هستیم و بارها نشان دادهایم مقابل تیمهای بزرگ میتوانیم فوتبال خوبی ارائه بدهیم. مهم این است که در آن مسابقه بهترین نسخه خودمان باشیم.
به نظر میرسد تیم ملی گام به گام جلو میرود و فعلا بازی اول مقابل نیوزیلند اهمیت ویژهای دارد؟
دقیقا همینطور است. الان تمام فکر و تمرکز ما روی بازی اول مقابل نیوزیلند است. شروع خوب در چنین تورنمنتی میتواند از نظر روحی تاثیر بسیار زیادی روی روند تیم داشته باشد. نیوزیلند تیم قابل احترامی است و قطعا بازی آسانی نخواهیم داشت، اما هدف ما این است که جام جهانی را با یک نتیجه خوب شروع کنیم تا با اعتمادبهنفس بیشتری به سراغ مسابقات بعدی برویم.
امیر قلعهنویی روی اتحاد و جنگیدن برای مردم ایران تاکید ویژهای دارد؟
این موضوع کاملا در تیم حس میشود. وقتی پیراهن تیم ملی را میپوشی، نماینده یک ملت هستی. همه بازیکنان این مسئولیت را درک میکنند و واقعا دوست دارند مردم ایران به این تیم افتخار کنند. حمایت مردم همیشه بزرگترین انرژی برای تیم ملی بوده و ما هم تلاش میکنیم با تمام وجود برای خوشحال کردن آنها بجنگیم. مطمئن باشید هیچ بازیکنی در تیم ملی حتی یک لحظه هم کم نمیگذارد.
بعد از تجربه دو جام جهانی، فکر میکنی مهمترین تفاوت ذهنی بازیکنان در چنین رقابتی چیست؟
جام جهانی از نظر ذهنی با هر تورنمنت دیگری فرق دارد. بازیکن باید بتواند فشار، هیجان و توقعات را مدیریت کند. تجربهای که از دو جام جهانی قبلی به دست آوردم این است که تیمی موفقتر خواهد بود که تمرکز بیشتری روی جزئیات داشته باشد. در چنین مسابقاتی حتی یک لحظه غفلت ممکن است همه چیز را تغییر بدهد. به همین دلیل سعی میکنم تجربهای که طی این سالها به دست آوردم را به بازیکنان جوانتر منتقل کنم تا همه با آرامش و اعتمادبهنفس بیشتری وارد مسابقات شویم.
در این اردو حضور بازیکنان جوان و باانگیزه مثل کسری طاهری، امیرمحمد رزاقینیا، امیرحسین محمودی و دانیال ایری خیلی به چشم میآید. این موضوع را چطور میبینی؟
این اتفاق خیلی مثبتی برای آینده فوتبال ایران است. بازیکنان جوانی که الان به تیم ملی رسیدهاند، هم کیفیت فنی بالایی و هم انگیزه زیادی برای پیشرفت دارند. حضور این نفرات باعث شده فضای رقابتی خیلی خوبی در تیم ایجاد شود و این رقابت سالم به بالا رفتن کیفیت تمرینات کمک میکند. در کنار آن، بازیکنان باتجربه هم وظیفه دارند به جوانترها کمک کنند تا راحتتر با فضای تیم ملی و فشار مسابقات بزرگ کنار بیایند.
به نظر میرسد رابطه بسیار خوبی بین بازیکنان داخل اردو وجود دارد
دقیقا همینطور است. یکی از نقاط قوت اصلی این تیم رفاقت و همدلی بین بازیکنان است. شاید بیرون از تیم فقط تمرینات و مسابقات دیده شود، اما واقعیت این است که موفقیت در تورنمنتهای بزرگ بدون اتحاد ممکن نیست. خوشبختانه در این تیم همه برای هم احترام قائل هستند و هدف مشترک همه موفقیت تیم ملی است. این همدلی میتواند در لحظات سخت مسابقات خیلی به تیم کمک کند.
اگر بخواهی یک پیام برای مردم ایران قبل از شروع جام جهانی داشته باشی، چه میگویی؟
فقط میتوانم بگویم حمایت مردم همیشه بزرگترین دلگرمی تیم ملی بوده است. کاملا میدانیم مردم با چه عشق و احساسی بازیهای تیم ملی را دنبال میکنند و مسئولیت بزرگی روی دوش ماست. قول میدهیم با تمام وجود برای ایران بجنگیم و امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را برای مردم کشورمان رقم بزنیم. انرژی و دعای مردم همیشه کنار تیم بوده و مطمئنم این حمایت در جام جهانی هم به ما کمک بزرگی خواهد کرد.