به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ گروهی از پزشکان جهادی با حضور در روستای مس سفلی از توابع بخش قره چای شهرستان خنداب به مردم خدمات درمانی رایگان ارائه می‌دهند.

مردم شهید پرور شهرستان تفرش در مراسمی یاد و خاطره سرداران شهید «محمد پاکپور» و «غلامرضا سلیمانی» را گرامی داشتند.

سرهنگ نجفی، مسئول قرارگاه اجتماعی سپاه روح‌الله در این مراسم با اشاره به تحولات اخیر منطقه گفت: نقش سرداران شهید در حفظ امنیت و استقلال کشور بسیار مهم و تاثر گذار بوده است.

دکتر صادق نیت مشاور وزیر بهداشت در بازدید از یک شرکت تولید تجهیزات پزشکی و بزرگترین تولیدکننده سرنگ و سرسوزن ایران در شهرستان آشتیان مشکلات و موانع تولید را بررسی و در جریان ظرفیت‌های تولیدی و میزان فروش محصولات این شرکت قرار گرفت.