پیت هگست وزیر جنگ آمریکا در ادعایی تکراری درباره ایران و خط و نشان کشیدن برای کشور‌های ثروتمند گفت که واشنگتن «همچنان تعهدات جهانی دارد که اطمینان حاصل کند ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند.»

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ هگست در سخنانی در نشست امنیتی «گفت‌وگوی شانگری-لا» در سنگاپور همچنین اظهار کرد که «دوره یارانه دادن آمریکا به کشور‌های ثروتمند به پایان رسیده است.»

وی با ادعای اینکه «تسلط هر هژمون بر اقیانوسیه» توازن قدرت در این منطقه را «بر هم می‌زند» تاکید کرد که آمریکا همچنان به منطقه آسیاپاسیفیک باز و آزاد متعهد است.

وزیر جنگ آمریکا تصریح کرد که «هیچ کشوری از جمله چین نمی‌تواند هژمونی را تحمیل کرده و امنیت ملت ما و متحدانمان را در اختیار بگیرد.»

با وجود این اظهارات، وی ادعا کرد که روابط میان آمریکا و چین در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ بهتر از گذشته شده است.

هگست با ادعای اینکه «چین به موضع دیرینه ما در منطقه احترام می‌گذارد» اضافه کرد: ما با حفظ خطوط ارتباطی باز بین ارتش‌هایمان، بیشتر با همتایان چینی خود ملاقات می‌کنیم.

وزیر جنگ آمریکا در بخش دیگری از سخنرانی خود گفت که ترامپ قصد دارد «سال جاری سرمایه‌گذاری گسترده ۱.۵ تریلیون دلاری در حوزه دفاعی» انجام بدهد.

وی خطاب به متحدان آمریکا گفت که آنها باید ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای هزینه‌های دفاعی کنار بگذارند و متحدانی که چنین تعهداتی اجرا نکنند «با تغییر آشکاری در نحوه انجام تعامل ما مواجه خواهند شد.»

هگست اظهار کرد: به کسانی که معتقدند می‌توانند همچنان از سخاوت مالیات‌دهندگان آمریکایی سواری مجانی بگیرند، می‌گویم که آن روز‌ها دیگر گذشته است.

هگست سال ۲۰۲۵ در اولین حضور خود در گفت‌وگوی شانگری-لا تقویت نظامی چین و «تاکتیک‌های مخرب در منطقه» انتقاد کرد، در حالی که اصرار داشت که آمریکا برای آینده طولانی به منطقه هند و اقیانوس آرام «بازگشته است.»