رژیم صهونیستی با حمله و بمباران چاه‌های اب آشامیدنی اردوگاه‌های فلسطینی در لبنان و مقر‌های پلیس غزه سناریوی ایجاد هراس و نشانه گرفتن امنیت فیزیکی و روانی غیر نظامیان حامی مقاومت را دنبال می‌کند.

حمله رژیم صهیونیستی به چاه‌های آب اردوگاه‌های فلسطینی و مقر پلیس غزه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رسانه‌ها و منابع رسمی اعلام کردند که بمباران چاه آب از سوی رژیم صهیونیستی در اردوگاه آوارگان فلسطینی الرشیدیه در جنوب لبنان، بحران انسانی ساکنان این اردوگاه و اردوگاه‌های منطقه صور را تشدید کرده است.

بر اساس گزارش منابع محلی، حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان‌های مسکونی و یک چاه آب در اردوگاه الرشیدیه، موجب ترس و نگرانی گسترده میان ساکنان شده است؛ به ویژه آنکه این حمله باعث از کار افتادن چاه اصلی آب شد که بخش بزرگی از اردوگاه به آن وابسته است.

منابع محلی تاکید کردند چاه هدف قرار گرفته، شریان اصلی حیات در داخل اردوگاه به شمار می‌رود و منطقه برای تأمین آب تا حد زیادی به آن متکی است.

این چاه، آب‌رسانی به بخش شمالی اردوگاه الرشیدیه را بر عهده دارد و صد‌ها خانواده فلسطینی برای مصارف روزانه خود از آن استفاده می‌کنند.

در پی این حمله، درخواست‌ها از نهاد‌های مسئول برای تسریع در تعمیر چاه و بازگرداندن خدمات آب‌رسانی افزایش یافته است؛ اقدامی که برای کاهش رنج انسانی ساکنان اردوگاه ضروری توصیف می‌شود.

از سوی دیگر رامی ابوزبیده، تحلیلگر امور امنیتی و نظامی می‌گوید که تشدید حملات رژیم صهیونیستی به نیرو‌های پلیس، مقر‌های امنیتی و خودرو‌های پلیس در نوار غزه، پیامد‌ها و نشانه‌هایی فراتر از بُعد امنیتی مستقیم دارد.

وی در گفت‌و‌گو با «الترا فلسطین» گفت که دستگاه پلیس در سایه جنگ و فروپاشی گسترده زیرساخت‌های نهادی در غزه، دیگر تنها نقش امنیتی سنتی ندارد، بلکه به ستون اصلی سامان‌دهی زندگی روزمره، تأمین مراکز عمومی و اداره امور مدنی در داخل این باریکه تبدیل شده است.

وی افزود هدف قرار دادن پلیس، نشان دهنده تلاش رژیم صهیونیستی برای ایجاد خلأ امنیتی در نوار غزه و تهدید ثبات اجتماعی از طریق تضعیف توان دستگاه‌های پلیسی در حفظ نظم عمومی است؛ اقدامی که می‌تواند به گسترش جرم و ناامنی منجر شود.

این تحلیلگر فلسطینی تصریح کرد رژیم اشغالگر با این حملات در پی فرسوده کردن ساختار‌های مدنی و امنیتی غزه و تضعیف توان آنها برای ادامه فعالیت است.

به گفته ابوزبیده، حمله به خودرو‌ها و مقر‌های پلیس تلاشی برای مختل کردن دستگاه‌های امنیتی، فلج کردن توان میدانی آنان و کاهش قدرت واکنش در پرونده‌هایی مانند کنترل بازارها، تأمین کمک‌های انسانی و حل اختلافات داخلی است.

وی تاکید کرد این سیاست در چارچوب تلاش گسترده‌تر رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از هرگونه توان سازمانی در غزه جهت بازگرداندن حداقلی از نظم عمومی قابل ارزیابی است.

ابوزبیده در پایان خاطر نشان کرد که مرحله کنونی، در مقایسه با هفته‌های نخست پس از آتش‌بس، حساس‌تر به نظر می‌رسد؛ زیرا رژیم صهیونیستی پس از مشاهده نشانه‌هایی از توان محدود دستگاه‌های امنیتی غزه برای بازآرایی صحنه داخلی، بار دیگر فشار مستقیم بر این نهاد‌ها را افزایش داده است. به گفته او، این روند با هدف جلوگیری از هرگونه ترمیم یا ثبات نهاد‌های امنیتی در نوار غزه دنبال می‌شود.