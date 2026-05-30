به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، این همایش به منظور شناسایی ظرفیت‌ها و تکمیل اطلاعات ثبت نام کنندگان و همچنین تشریح چگونگی اجرای این طرح با استقبال پرشور مردم برگزار شد.

سرهنگ پاسدار محمد ادب زاده فرمانده سپاه طالقان در این همایش ضمن گرامیداشت یاد و خاطر ۶۴۱ شهید شهرستان طالقان که مردم این شهرستان تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده‌اند به ویژگی‌های مردم ولایی طالقان و اولین شهید و جان فدا این شهرستان شهید همتعلی ادیبی که از شهدای واقعه‌ ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ بود پرداخت و گفت: این شهرستان مهد علما، بزرگانی همچون آیت ا... طالقانی و شهدای عزیزی همچون شهید سرلشگر ولی الله فلاحی است که هر کدام نقش به سزایی در تاریخ این مرز و بوم داشته‌اند.

همچنین ادب زاده به تقسیم بندی این طرح به چهار عرصه‌ مختلف خدمت پرداخت و گفت: سازماند‌هی نیرو‌های مردمی که در این پویش ثبت نام کرده‌اند در چهار عرصه مختلف تقسیم خواهند شد که مهمترین آن در کنار عرصه‌های اطلاعاتی، فرهنگی و فضای مجازی و گروه‌های جهادی، عرصه رزمی و عملیاتی و آموزش‌های نظامی هست.

سرهنگ پاسدار زنجانی جانشین فرمانده سپاه امام حسن (ع) استان البرز نیز در این همایش با اشاره به نقش محوری مردم در حفظ وحدت و انسجام اجتماعی، آموزش و سازماندهی نیرو‌های مردمی را از مهم‌ترین اقدامات راهبردی استان البرز دانست و گفت: ارتقای سطح آموزش‌های تخصصی و عمومی، آمادگی، همبستگی و توان خدمت‌رسانی نیرو‌های مردمی را در شرایط مختلف افزایش داده است.

وی با بیان اینکه امروز بزرگ‌ترین سرمایه کشور، حضور بصیرانه و منسجم مردم در صحنه است، افزود: هر جا مردم با آگاهی وارد عمل شده‌اند، دشمنان در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده‌اند.

اعلام زمانبندی کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی و همچنین برنامه ریزی و سازماندهی ثبت نام کنندگان برای خدمت رسانی بهتر در عرصه‌های مختلف از دیگر اهداف برگزاری این همایش بود.