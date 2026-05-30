واژگونی خودروی پراید در جاده استهبان به شیراز، ۲ مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر استهبان گفت: در گزارشی مبنی بر واژگونی خودروی پراید در کیلومتر ۲۹ جاده استهبان-شیراز، نجاتگران هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند.

محمدجواد خیرات افزود: نجاتگران پس از ارزیابی و ایمن‌سازی صحنه، اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی را برای ۲ مصدوم حادثه که مردی ۲۶ ساله و خانمی ۲۲ ساله بود انجام و سپس آنان را برای ادامه درمان به عوامل اورژانس تحویل دادند.

شهرستان استهبان در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.