رئیس سازمان صداوسیما در بازدید از پشت‌صحنه مجموعه «سلمان فارسی»، این اثر را طرحی عظیم و تمدن‌ساز توصیف کرد که با وجود چالش‌های سنگین، با جدیت به سوی پخش در سال ۱۴۰۵ حرکت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پیمان جبلی در ادامه بازدید‌های مستمر از مجموعه‌های نمایشی فاخر رسانه ملی، از پشت‌صحنه مجموعه «سلمان فارسی» به کارگردانی داود میرباقری در شهرک سینمایی تلویزیونی ایران (غزالی) بازدید کرد.

در این بازدید که با همراهی محسن برمهانی، معاون سیما و مهدی نقویان، رئیس مرکز سیمافیلم انجام شد، جبلی از نزدیک در جریان ضبط سکانس‌های پایانی «فصل ایران» در عمارت بودخشان و منزل پدر سلمان قرار گرفت. این سکانس دشوار با بازی ستاره اسکندری در نقش ماه بانو و امیر رضایی در نقش جوانی سلمان با وسواس و دقت‌نظر مثال‌زدنی داود میرباقری در چندین نوبت تصویربرداری شد تا سکانس نهایی که مدنظر کارگردان بود محقق شود.

رئیس سازمان صداوسیما در جمع عوامل این مجموعه، با اشاره به اهمیت مجموعه‌های تلویزیونی اثرگذار، تولید «سلمان فارسی» را مصداق بارز تعهد به رسالت فرهنگی رسانه ملی برشمرد.

جبلی با اشاره به وقفه سه‌ماهه اخیر در فیلمبرداری این مجموعه نمایشی تأکید کرد: گروه کارگردانی این اثر طی هشت سال گذشته با موانع و سختی‌های بسیاری دست‌وپنجه نرم کرده‌اند. وقوع دو جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، چالش‌های بزرگی برای این طرح بود که موجب بروز وقفه‌های ناخواسته شد. با این حال، پایمردی و اهتمام آقای میرباقری و تیم تولید برای ادامه کار، نمونه‌ای برجسته از مسئولیت‌پذیری در قبال هنر و تاریخ است.

وی تصریح کرد: مجموعه «سلمان فارسی» اثری فاخر، عظیم و تأثیرگذار است و رسانه ملی تمام تلاش خود را به کار بسته تا فرایند تولید این مجموعه بدون مانع ادامه یابد.

رئیس رسانه ملی با تحسین دقت و وسواس در وفاداری به تاریخ، زبان و ادبیات هر عصر، تصریح کرد: هر بار که از پشت‌صحنه بازدید می‌کنم، از تلاش وسواس‌گونه برای شکل‌گیری درست داستان لذت می‌برم. رسانه ملی نیز با تمام توان از این طرح حمایت کرده و تلاش می‌کند تا با پشتیبانی حداکثری، موانع موجود در مسیر تولید این اثر فاخر را به حداقل برساند.

جبلی با تأکید بر افق‌های فراتر از مرز‌های ملی برای این مجموعه اظهار کرد: هدف‌گذاری ما تنها مخاطب داخلی نیست، سلمان فارسی شخصیتی است که برای درک مخاطب جهانی نیز حرف‌های بسیاری دارد. این مجموعه، اثری تمدن‌ساز و ماندگار در حافظه تاریخی ملت‌های مسلمان خواهد بود تا چهره واقعی ایران اسلامی در فضای تولیدات نمایشی جهان نمایان شود.

وی در خصوص زمان‌بندی پخش این اثر نیز توضیح داد: برآورد اولیه ما برای پخش، نیمه دوم سال جاری بود، اما سه ماه وقفه تحمیلی، عملاً زمان‌بندی را سه ماه به تعویق انداخت. با این وجود، امیدواریم با همت گروه تولید، شاهد پخش مجموعه در فصل پایانی سال ۱۴۰۵ باشیم.

بخش مهمی از سخنان رئیس رسانه ملی به تأثیرات حملات اخیر دشمن بر زیرساخت‌های سازمان اختصاص داشت. جبلی با اشاره به اینکه صداوسیما یکی از اهداف اصلی در جنگ‌های اخیر بوده است، افزود: آسیب‌های فراوانی به زیرساخت‌های سازمان وارد شد، اما این دشمنی‌ها نتوانست چرخ تولید آثار نمایشی را متوقف کند. ما اجازه ندادیم تبعات این جنگ به پشتیبانی ما از تولیدات فاخر لطمه‌ای وارد کند.