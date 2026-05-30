پخش زنده
امروز: -
صبح امروز شنبه ۹ خرداد، شاخص کیفی هوا در ۵ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۸ صبح امروز شنبه ۹ خرداد شاخص کیفی هوا در شهرهای اندیکا ۱۸۱ و ایذه به ۱۵۹ AQI رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروههای سنی (قرمز) است.
این میزان در شهرهای دزفول ۱۲۷، اندیمشک ۱۲۴ و ماهشهر ۱۲۲ ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروههای حساس (نارنجی) است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.