مردم شهرستان پردیس در نودمین شب از تجمعات مردمی، با حضور در خیابان‌ها بر تداوم ایستادگی، حفظ وحدت ملی و حمایت از آرمان‌های انقلاب تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با نودمین شب از تجمعات مردمی، شهروندان شهرستان پردیس با حضور در میدان ن شهید رئیسی بر ضرورت حفظ وحدت و استمرار مقاومت تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع با سردادن شعار‌هایی در حمایت از انسجام ملی، ایستادگی مردم را عامل عقب‌نشینی دشمنان عنوان کردند. در این مراسم، سخنرانان با اشاره به نقش حضور مستمر مردم در صحنه، وحدت میان مردم و مسئولان را از مهم‌ترین مؤلفه‌های عبور از شرایط حساس دانستند. برخی از شهروندان حاضر نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما، تداوم حضور مردمی و تبعیت از رهنمود‌های رهبر انقلاب را رمز حفظ اقتدار کشور عنوان کردند.

همچنین در این تجمع بر هوشیاری در برابر جنگ رسانه‌ای و حفظ همدلی اجتماعی تأکید شد.شرکت‌کنندگان معتقد بودند استمرار این همبستگی می‌تواند زمینه تحقق منافع ملی و تثبیت دستاورد‌های کشور را فراهم کند.