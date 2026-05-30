رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش گفت: سال تحصیلی امسال به جای ۲۹ اردیبهشت، تا ۷ خرداد ادامه یافت و از امروز ( ۹ خرداد) ، امتحانات پایههای اول تا دهم آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، عبدالرضا فولادوند راد با حضور در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر در تشریح وضعیت امتحانات پایان سال تحصیلی افزود: با پایان یافتن کلاسهای آموزشی در ۷ خردادماه، دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم فرصت دارند تا از بازه زمانی پیشرو برای مطالعه و جبران عقبماندگیهای درسی استفاده کنند.
وی افزود: برگزاری امتحانات نهایی این دو پایه، منوط به تأیید مراجع ذیصلاح و اطمینان از ایمنی وضعیت کشور است که در صورت مهیا بودن شرایط، از ۲۱ تیر تا ۱۵ مردادماه برگزار خواهد شد و برنامه دقیق آن نیز طی روزهای آتی اعلام میشود.
رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش درباره سایر مقاطع تحصیلی گفت: در مقطع ابتدایی، روال همچون سنوات گذشته بر پایه اعتماد به معلمان و مدیران مدارس و بر اساس ارزشیابیهای کیفی خواهد بود. همچنین در پایههای هفتم ، هشتم ، نهم و دهم ، با تفویض اختیار به استانها، در اکثر مناطق امتحانات بهصورت غیرحضوری برگزار میشود ؛ با این حال، در برخی استانها امتحانات در تعدادی از دروس بهصورت حضوری خواهد بود.
فولادوند با اشاره به اهمیت پایه نهم بهدلیل موضوع انتخاب رشته، تأکید کرد که از امروز برخی دروس این پایه در استانهایی که تفویض اختیار شده، بهصورت حضوری برگزار میشود.
وی در خصوص سایر گروههای تحصیلی خاطرنشان کرد: دانشآموزان رشتههای فنیوحرفهای تا اوایل شهریورماه فرصت دارند تا کارهای عملی خود را ارائه دهند. همچنین امتحانات تجدیدی برای دانشآموزانی که موفق به کسب نمره قبولی در برخی دروس نشدهاند، در بازه زمانی ۵ تا ۲۰ مردادماه برنامهریزی شده است.