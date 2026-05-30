به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، رئیس بیمارستان پیمانیه جهرم گفت: سه بیمار با علائم درد حاد قفسه سینه در فواصل زمانی کوتاه به صورت اورژانسی در بیمارستان این شهرستان پذیرش شدند.

دکتر کاتبی افزود: بیمار اول جوانی ۳۶ ساله و بدون سابقه قبلی و بیماران بعدی آقایان ۶۰ و ۵۱ ساله با شرایط مشابه و بحرانی تحت مراقبت قرار گرفتند که با توجه به وخامت حال بیماران اقدامات اولیه به همت متخصص طب اورژانس و تیم احیا انجام شد.

وی با بیان اینکه هر سه بیمار به بخش آنژیوگرافی منتقل شدند و تحت عمل باز کردن عروق قرار گرفتند، گفت: اکنون هر سه نفر با حال عمومی پایدار در بخش مراقبت‌های ویژه قلبی بیمارستان پیمانیه بستری و تحت نظر هستند.

شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.