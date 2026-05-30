به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهکیلویه و بویراحمد، رئیس اداره جهاد کشاورزی لنده گفت: از مجموع ۶ هزار هکتاز سطح زیر کشت محصولات زارعی در این شهرستان بیش ۴ هزار هکتار سطح زیر کشت گندم و جو رفته و مابقی در فصل آیش زراعی است.

مختار مشهدی زاده با بیان اینکه از سطح ۴ هزار هکتار ۲ و نیم هکتار گندم و ۱ نیم هکتار هم به کشت جو اختصاص داده شده است افزود: باتوجه‌به بارندگی‌های خوب سال زراعی پیش بینی می‌شود در شهرستان لنده از مزارع دیم ۱و۴دهم تن و در مزارع آبی نیز ۳و ۳دهم تن در هر هکتار محصول برداشت شود.

مشهدی از پیش‌بینی برداشت بیش از ۶ هزار تن گندم و جو در این شهرستان لنده خبرداد و اضافه کرد: در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ با همکاری خوب کشاورزان با کارشناسان بیش از ۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان ضمن ثبت در طرح جهش تولید در دیمزار‌ها و زیر کشت رفته بود.

وی با اشاره به اینکه نبود مرکز خرید گندم و جو در شهرستان لنده، کشاورزان را مجبور به انتقال محصول خود به شهر دهدشت کرده که این مسئله باعث گلایه مندی آنان شده است گفت: مقررشده که سال آینده شرکت‌تعاونی روستایی شهرستان با تعیین مرکز خرید و نصب باسکول تمام دیجیتال برای خرید محصولات سوق و لنده اقدام کند.

رئیس اداره جهاد کشاورزی لنده با بیان اینکه چندین دستگاه کمباین در مناطق دشت آبلش و دشت بن لنده در حال برداشت محصول گندم و جوی کشاورزان هستند، ادامه داد: یکی از مشکلات کشاورزان لنده در فصل برداشت محصولات زارعی هم‌زمانی فصل برداشت در استان خوزستان و مناطق گرمسیری استان و کمبود کمباین بود که امسال از محل اعتبارات مکانیزاسیون کشاورزی با پرداخت تسهیلات خرید کمیابن به دو نفر از متقاضیان امسال برای اولین بار شهرستان لنده دارای دو دستگاه کمباین بومی شد.

وی ادامه داد: برداشت غلات از مزارع شهرستان لنده از ۲۵ اردیبهشت ماه به صورت سنتی و مکانیزه شروع شدو تا ۳۰خرداد ادامه دارد.