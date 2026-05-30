به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج نمایندگان کشورمان در ۳ وزن نخست پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان آسیا به شرح زیر است:

در وزن ۶۵ کیلوگرم امیرعباس لطفی نژاد پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر پاوارا کاستهوریاراچی از سریلانکا را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر صفر ماکسات نوربردیف از ترکمنستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. لطفی نژاد در این مرحله با نتیجه ۴ بر ۳ مغلوب ریهیتو هیورا از ژاپن شد و به دیدار رده بندی رفت. وی در این دیدار با نتیجه ۵ بر ۲ مقابل کانتمیر اسماعیل اف از قرقیزستان پیروز شد و به مدال برنز رسید.

در وزن ۷۱ کیلوگرم کیارش ترابی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۲ بر ۱ مغلوب ادریس بهرام اف از تاجیکستان شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله نیمه نهایی، ترابی حذف شد.

در وزن ۸۰ کیلوگرم امیرعلی فراستی در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر هینوسو کیم از کره جنوبی را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل نسیم خوجایف از تاجیکستان به پیروزی رسید و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. فراستی در این مرحله با نتیجه ۲ بر ۱ از سد عادیلبک یربولاتوف از قزاقستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۰ بر صفر ماندیپ از هند را از پیش رو برداشت و به مدال طلا دست یافت.

مسابقات ۷ وزن پایانی فردا (یکشنبه) برگزار می‌شود.