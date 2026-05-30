به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی حمزه نژاد گفت: دریا از ظهر با افزایش باد‌های جنوب غربی تا شمال غربی به ویژه در خلیج فارس و تنگه هرمز متلاطم می‌شود.

وی توصیه کرد: تمهیدات لازم برای رفت و آمد ایمن شناور‌ها بویژه سبک و صیادی در نظر گرفته شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: این شرایط جوی و دریایی به تناوب تا پایان روز چهارشنبه ۱۳ خرداد ادامه دارد.

حمزه نژاد گفت: همچنان ماندگاری هوای گرم همراه با نوسان یک تا ۳ درجه‌ای دما بویژه در نواحی دور از ساحل، ارتفاعات و شهرستان‌های بستک، پارسیان، حاجی آباد و بشاگرد پیش بینی می‌شود.

وی توصیه کرد: از رفت و آمد‌های غیر ضروری در طول روز و قرارگیری در معرض آفتاب بویژه در ظهر خودداری شود.