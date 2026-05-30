رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه قرار است امسال ۱۲۰ هکتار به فضای گلخانه‌ای استان افزوده شودگفت: سالانه ۱۵ هزار تن محصولات گلخانه‌ای خارج از فصل در استان تولید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،کریمی گفت: با هدف ارتقای بهره‌وری و تامین نیاز بازار، برنامه توسعه ۱۲۰ هکتار فضای گلخانه‌ای برای سال جاری در دستور کار قرار دارد.

او عمده محصولات تولیدی در این واحد‌ها شامل انواع سبزی و صیفی‌جات نظیر گوجه‌فرنگی و خیار است، اعلام کرد.

کریمی اضافه کرد: علاوه بر این محصولات، تولید فلفل، توت‌فرنگی و سایر ارقام مشابه نیز در گلخانه‌های استان انجام می‌شود که بیشترین تراکم این واحد‌ها در شهرستان‌های کرمانشاه، قصرشیرین، کنگاور و صحنه مستقر هستند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه به پتانسیل‌های این استان در حوزه گل‌های زینتی و نهاده‌های کشاورزی اشاره کرد و افزود: سالانه هشت میلیون شاخه گل بریده در گلخانه‌های استان تولید و به بازار عرضه می‌شود؛ همچنین سه واحد تخصصی گلخانه‌ای در استان با ظرفیت تولید سالانه ۱۰۲ میلیون گیاهچه نشاء فعال است که نقش مهمی در تأمین نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان دارند.

کریمی با تاکید بر اینکه توسعه کشت‌های گلخانه‌ای از اولویت‌های اصلی بخش کشاورزی استان است، گفت: این رویکرد ضمن تأمین نیاز بازار در فصول غیرزراعی، به مدیریت منابع آبی و افزایش راندمان تولید کمک شایانی خواهد کرد.

در حال حاضر ۱۳۷ هکتار از اراضی استان به کشت گلخانه‌ای اختصاص یافته که از این سطح، ۱۲۰ هکتار در قالب ۲۲۳ واحد تولیدی فعال است.