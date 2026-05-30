مردم شهرستان ملارد در نودمین شب حضور مستمر و آگاهانه، با شعار‌های «حیدر حیدر، حیدر علی» خیابان‌ها را به راهرو انتظار و استقبال از عید بزرگ ولایت بدل کردند تا پیامی روشن به جبهه استکبار ارسال کنند: ما پای ثابت ولایت هستیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم این شهرستان در نودمین شب پیاپی حضور در میادین، با عشق و اشتیاق فراوان به استقبال عید سعید غدیر خم رفتند و ثابت کردند که پیوند آنان با پیامبر اکرم (ص) و جانشینان او، گسست‌ناپذیر است.

این اجتماع که به نمادی از پایداری ملت ایران در برابر تهاجم دشمنان انقلاب بدل شده است، با حضور پرشور بانوان، نوجوانان و رزمندگان خیابانی عطرآگین شد. شرکت‌کنندگان با در دست داشتن شب‌نامه‌ها و پرچم‌های سبز ولایت، فریاد زدند که در این ۹۰ شب، «توکل بر خدا» و «عشق به اهل بیت (ع)» تنها سلاح‌هایی هستند که در برابر هر تهاجمی، پیروزی را حتمی می‌کنند.