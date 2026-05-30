رئیس اداره ورزش و جوانان دزفول گفت: تابلوی شناسنامه دریاچه تمی، به عنوان یک اثر فاخر ثبت ملی، توسط هیات کوهنوردی دزفول پس از ۱۷ ساعت پیادهروی سنگین نصب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا سیمای استان خوزستان، محمد زمانی با تبریک روز دزفول و آغاز دهه امامت و ولایت، افزود: دریاچه تمی در بخش کوهستانی شهیون دزفول، در میان کوههای زاگرس، در شمال شرقی شهرستان دزفول و در مرز بین استانهای خوزستان، لرستان و چهارمحال و بختیاری و در جنوب کوههای اشترانکوه و قالیکوه قرار دارد که با توجه به موقعیت آن، شناسنامه و نصب تابلوی آن، تاثیر زیادی در راهنمایی گردشگران و عشایر دارد.
وی ادامه داد: کوهنوردان برای نصب این تابلو، ابتدا با خودرو حدود ۱۵۰ کیلومتر را در مدت حدود پنج ساعت از دزفول، به عنوان مرکز شهرستان، طی کردند و سپس پس از حدود ۱۷ ساعت پیادهروی سنگین با حمل تابلو، تجهیزات و مصالح مورد نیاز، تابلوی دریاچه تمی شهرستان دزفول را به عنوان یک اثر منحصربهفرد و ثبت ملیشده در مجاورت آن نصب کردند.
تمی در لهجه و گویش بختیاری یعنی مکان صاف و هموار که این دریاچه به دلیل قرار گرفتن بین کوههای زاگرس به این نام معروف و ثبت شده است.
این منطقه به دلیل داشتن پوشش گیاهی متنوع و جانوری غنی، از اهمیت زیستمحیطی بالایی برخوردار است که در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ به عنوان یک اثر ملی و حائز اهمیت طبیعی شهرستان دزفول ثبت شد.