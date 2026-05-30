به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران از اجرای طرح‌های ویژه برای تنظیم بازار و جلوگیری از نوسانات قیمت گوشت مرغ در استان خبر داد و گفت: تمامی تدابیر لازم برای ساماندهی بازار محصولات کشاورزی انجام شده و اقدامات نظارتی روزانه با حضور کارشناسان در حال اجراست.



اسداله تیموری با اشاره به مصوبات کارگروه تنظیم بازار استان و تأکید بر آرامش بازار، افزود: در راستای جلوگیری از افزایش غیرمتعارف قیمت مرغ، با دستور استاندار مازندران، خروج مرغ زنده از استان به تهران و سایر استان‌ها تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شده و طرح تشدید نظارت از نوزدهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در سطح استان آغاز شده است.



او با بیان اینکه تاکنون بیش از نهصد و پنجاه و هشت بازرسی از واحد‌های صنفی انجام شده، ادامه داد: برای بیش از صد و ده واحد متخلف پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی استان ارسال گردیده است.



سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به تشکیل اکیپ نظارت بر محور‌های مواصلاتی از ۲۸ اردیبهشت‌ماه در محور‌های ساری، سوادکوه و آمل با حضور نمایندگان پلیس امنیت، پلیس راهور و دامپزشکی، گفت: در این راستا، از حمل چهارده خودرو حامل بیش از چهارده هزار قطعه مرغ زنده به وزن حدود ۴۳ هزار و ۶۶۶ کیلوگرم در محور‌های مواصلاتی جلوگیری به عمل آمده است.



تیموری با تأکید بر تلاش برای تعدیل بازار گوشت مرغ، افزود: از ۱۹ اردیبهشت‌ماه تاکنون، صد و نود و نه تن مرغ منجمد در سطح استان توزیع شده است.



او حمایت از تمامی زنجیره تولید محصولات کشاورزی استان را اولویت سازمان دانست و ادامه داد: با تصمیمات حمایتی وزارت جهاد کشاورزی و استانداری مازندران، تمام تلاش خود را برای رفع موانع تولید به کار خواهیم بست و اجازه نخواهیم داد سودجویان در بازار به سفره مردم خدشه‌ای وارد کنند.