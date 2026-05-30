کاپیتان تیم ملی فوتبال ایرلند، تاکید کرد از هر بازیکنی که به دلایل اخلاقی از رویارویی با تیم رژیم صهیونیستی خودداری کند، حمایت خواهد کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کولمن گفت تیم ملی ایرلند نماینده مردم این کشور است و باید بازتاب دهنده مواضع و ارزشهای آنان باشد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که مخالفتها در ایرلند با برگزاری دیدار مقابل تیم رژیم صهیونیستی روز به روز در حال افزایش است.
تماشاگران ایرلند در بازی شب گذشته مقابل قطر، با پرتاب توپهای تنیس به داخل زمین، روند بازی را مختل کردند و با برافراشتن پرچمهای فلسطین، اعتراض خود را به دیدار آینده ایرلند مقابل تیم رژیم صهیونیستی در لیگ ملتهای اروپا نشان دادند.
هیمیر هالگریمسون، سرمربی تیم ملی جمهوری ایرلند نیز پیش از دیدار با تیم رژیم صهیونیستی با اشاره به اینکه از نگاه فوتبالی، این وضعیت مانعی ناخوشایند است و منصفانه نیست بازیکنان و کادر فنی در چنین موقعیتی قرار بگیرند، اعلام کرد: به باور من، بهترین پاسخ ما پیروزی در این مسابقه و پیروزی در این جنگ علیه “اسرائیل” است؛ این از نگاه من پاسخ ایدهآل خواهد بود.
دولت ایرلند پیشنویس قانونی را تصویب کرد که واردات کالا از شهرکهای صهیونیستنشین را ممنوع میکند.
به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، مایکل مارتین نخست وزیر ایرلند سهشنبه اعلام کرد که این قانون بخش خدمات را شامل نمیشود، زیرا اجرای ممنوعیت در این زمینه دشوار خواهد بود و تبعات اقتصادی برای ایرلند خواهد داشت.
این قانون که «لایحه شهرکهای اسرائیلی (ممنوعیت واردات کالا)» نام دارد از ورود کالاهایی که در شهرکهای غیرقانونی صهیونیستی تولید شدهاند، جلوگیری میکند.
قانون مذکور بخشی از اقدامات ایرلند در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به غزه و مناقشه اسرائیل و فلسطین است.
نخست وزیر ایرلند گفت که این قانون در ادامه به رسمیت شناختن کشور فلسطین و حمایت از شکایت آفریقای جنوبی از نسلکشی اسرائیل علیه فلسطینیها در دیوان بینالمللی دادگستری است.
دولت ایرلند امیدوار است که پارلمان این کشور تا پیش از آغاز تعطیلات تابستانی در ماه ژوئیه قانون ممنوعیت واردات کالا از شهرکهای صهیونیستی را تصویب کند.
هلن مکانتی وزیر خارجه ایرلند نیز گفت دوبلین در سطح اتحادیه اروپا هم برای اتخاذ موضعی سختگیرانهتر علیه شهرکهای اسرائیلی تلاش میکند. به گفته او، ممنوعیت سراسری تجارت کالا با شهرکهای غیرقانونی در سطح اتحادیه اروپا قویترین پاسخ به اقدامات اسرائیل خواهد بود.