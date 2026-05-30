هنگام نصب یا سرویس کولر حتماً برق کولر را قطع کنید و یک نفر را مسئول کنترل و وصل مجدد آن کنید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در هنگام سرویس کولر به اهالی خانه اطلاع دهید تا از روشن کردن کولر خودداری کنند.

از ریختن آب با شلنگ یا پارچ روی پوشال‌ها خودداری کنید، چون احتمال خطربرق گرفتگی و یا سوختن الکتروموتور وجود دارد.

هرگز با پای برهنه درنزدیکی کولر به خصوص زمانی که زیر آن خیس است قرار نگیرید، زیرا آب رسانای جریان برق است حتما از کفش استفاده کنید.

دقت کنید پمپ آب کولر در جای خود محکم قرار گیرد، زیرا در صورت شل بودن محل نصب و افتادن پمپ در آب کولر برق دار می‌شود

مسیر انشعاب برق و سیم کشی را کنترل کنید تا از سالم بودن آن مطمئن شوید.

حتما باید شلنگ آب و شبکه قطع کن آب (شناور) را بررسی کرد که نشتی نداشته باشد. وجود رطوبت در اطراف کولر بویژه اگر اتصالی برق داشته باشد خطر برق گرفتگی را تا چند متر به اطراف گسترش می‌دهد.

از سرویس کار بخواهید تا برای کولر آبی سیم ارت نصب کند، زیرا در صورت بالا رفتن ولتاژ و خیس بودن زمین سیم ارت نمی‌گذارد جریان به سمت زمین کشیده شود.

در حین وصل کردن سیم فاز و نول لازم است بسیار دقت کرد. به این منظور الزامی است از فازمتر استفاده کرد. موارد زیادی پیش آمده است که به دلیل تشخیص ندادن صحیح فاز و نول، آب داخل تشتک و بدنه کولر برق دار شده و به محض دست زدن به کولر، افراد دچار برق گرفتگی شدند.