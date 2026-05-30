به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر حفظ نباتات استان مازندران از اجرای طرح‌های گسترده پایش و کنترل آفات و بیماری‌ها در اراضی زراعی و باغی استان خبر داد و گفت: عملیات کنترل بیماری‌های گندم در ۴۲ هزار و ۸۸۹ هکتار، مبارزه با علف‌های هرز شالیزار‌ها در ۱۵۰ هزار و ۳۹۳ هکتار و ردیابی کرم برگخوار پاییزه در ۱۰۴ هزار و ۸۰۰ هکتار در اردیبهشت ماه امسال انجام شده است.



حمید نادریان با اشاره به مبارزه با بیماری‌های زنگ زرد، فوزاریوم خوشه و سفیدک سطحی در مزارع گندم به میزان ۴۲ هزار و ۸۸۹ هکتار، افزود: همچنین سطح مبارزه با علف‌های هرز در مزارع گندم به ۱۲ هزار و ۵۶۷ هکتار رسید.



او با بیان اینکه اطلاعیه‌ها و دستورالعمل‌های ردیابی و کنترل کرم ساقه‌خوار برنج در شالیزار‌ها ابلاغ شده است، ادامه داد: کنترل علف‌های هرز در مزارع نشاکاری شده در سطح ۱۵۰ هزار و ۳۹۳ هکتار، کنترل بیماری‌ها در خزانه‌های برنج به میزان هزار و ۱۹۷ هکتار و عملیات وجین در شالیزار‌ها در سطح ۵۲ هزار و ۴۰۲ هکتار انجام شده است.



مدیر حفظ نباتات مازندران از ردیابی کرم برگخوار پاییزه در مزارع استان در سطح ۱۰۴ هزار و ۸۰۰ هکتار خبر داد و گفت: اطلاعیه‌ها و دستورالعمل‌های فنی برای ردیابی و کنترل مگس میوه مدیترانه‌ای در باغات میوه صادر و رصد و پایش این آفت در ۱۴ هزار و ۳۵۴ هکتار از باغات انجام و کنترل غیرشیمیایی آن در هزار و ۱۹۵ هکتار انجام شده است.



نادریان از بازرسی ۳۸۰ فروشگاه عرضه سموم کشاورزی و اجرای مانور استانی رصد و پایش این فروشگاه‌ها در تاریخ هشتم و نهم اردیبهشت خبر داد و افزود: در این مانور ۲۲۹ فروشگاه مورد بررسی قرار گرفتند.



او با تأکید بر حمایت از اقتصاد مقاومتی و زنجیره کشاورزی، از صدور گواهی بهداشت برای صادرات ۵۲۳ محموله محصولات کشاورزی به وزن ۱۰ هزار و ۱۰۴ تن و ۵۶ هزار و ۹۹۷ اصله گل و گیاه خبر داد و افزود: همچنین مجوز ترخیص و تخلیه برای واردات ۲۳۴ محموله به وزن ۴۴۴ هزار و ۸۴ تن و سه هزار و ۱۴۰ مترمکعب چوب صادر شده است.