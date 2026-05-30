وزارت آموزش و پرورش از آغاز فرآیند پیش‌ثبت‌نام اینترنتی برای ورود به پایه اول ابتدایی سال تحصیلی جدید در مدارس شاهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ فرآیند پیش‌ثبت‌نام پایه اول مدارس شاهد آغاز شد.

پیش‌ثبت‌نام صرفاً به صورت اینترنتی و از طریق سامانه یکپارچه "مای مدیو" آموزش و پرورش انجام می‌شود.

مراحل و نکات ضروری برای ثبت‌نام

۱. ورود به سامانه: ابتدا به سایت my.medu.ir مراجعه کرده و از طریق نقش "والدین" و با شماره همراه خود وارد پنل کاربری شوید.

۲. انتخاب گزینه صحیح: پس از ورود، گزینه مربوط به "ثبت‌نام پایه اول ابتدایی" را انتخاب کرده و سپس نوع مدرسه را روی "مدارس شاهد" تنظیم نمایید.

۳. تکمیل فرم و دریافت کد رهگیری: اطلاعات دانش‌آموز و والدین را به دقت وارد کرده و پس از انتخاب مدرسه مورد نظر، فرآیند را نهایی کنید و کد رهگیری دریافتی را نزد خود نگه دارید.

۴. مدارک مورد نیاز: مدارک هویتی دانش‌آموز (شناسنامه/کارت ملی)، اطلاعات والدین و مدارک مربوط به سهمیه ایثارگری (در صورت وجود) را برای بارگذاری یا ارائه حضوری آماده داشته باشید.

۵. با توجه به ترافیک بالای سامانه در روز‌های پایانی، توصیه می‌شود ثبت‌نام را به لحظات آخر موکول نکنید.

تذکر مهم: پیش‌ثبت‌نام اینترنتی و دریافت کدرهگیری به معنای قبولی قطعی نیست. پذیرش نهایی پس از بررسی مدارک توسط مدرسه و احراز شرایط و ظرفیت اعلام می‌شود. بدیهی است اولویت پذیرش با دانش‌آموزان شاهد و ایثارگر می‌باشد.