مردم ولايي استان در نودمین شب حماسه حضور، تصوير روشني از اتحاد و همدلي به نمايش گذاشتند و نشان دادند همواره پاي کار انقلاب هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مردم ولايتمدار بجنورد هم در نودمین شب از حماسه ي حضور گفتند وحدت و انسجام ما دشمن شکن است و همین حضور سه ماهه ما در میدان، مظهر روشن همدلی و انسجام ما در مقابل دشمن مشترک است.

نماز استغاثه به امام زمان (عج) هم در میعادگاه ۹۰ در سراسر استان برگزار شد.

جانفدایان خراسان شمالی در نودمین شبِ حماسه حضور خود در مناطق مختلف استان، بر حفظِ سنگرِ خیابان تا پیروزی نهایی تاکید کردند و گفتند: تا آخر برای حمایت از نیرو‌های مسلح و اطاعت از رهبر معظم انقلاب ایستاده‌ایم