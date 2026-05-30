به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیضا گفت: با هدف رفاه حال مردم و ارتقا سطح خدمات بهداشت و درمان، مراکز خدمات جامع سلامت و بیمارستان قمر بنی هاشم این شهرستان با هزینه بیش از ۴۰ میلیارد ریال به چند دستگاه پیشرفته پزشکی مجهز شد.

صمیمی افزود: این تجهیزات شامل ۲ عدد دستگاه اتوماتیک و خودکار شوک الکتریکی، پنج دستگاه مانیتور ثبت علائم حیاتی برای بیمارستان قمربنی هاشم شهر بیضا، مراکز خدمات جامع سلامت بانش و تل بیضا، یک دستگاه کمک تنفس مصنوعی خودکار، جابجایی، مستقل و تجهیز آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستای شیخ عبود و ارائه خدمات لازم برای انواع آزمایش‌ها و طرح غربال گری نوزاد و ۲ برابر شدن ظرفیت ذخیره اکسیژن بیمارستان است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیضا بیان کرد: این امر علاوه بر کاهش مراجعات مردم به مراکز درمانی استان، کاهش هزینه و صرفه جویی در وقت، خطرات جاده‌ای عبور و مرور مردم را به حداقل می‌رساند.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.