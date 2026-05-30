یک رأس شوکا که در فنسهای اطراف روستای گردویشه شهرستان رودبار در استان گیلان گرفتار شده بود، با همکاری اهالی روستا نجات یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در پی نزدیک شدن یک رأس شوکا به محدوده مسکونی روستای گردویشه و گرفتار شدن آن در فنسهای اطراف روستا، اهالی با هوشیاری و اقدام بهموقع، این گونه ارزشمند حیاتوحش را از شرایط نامناسب نجات دادند.
این حیوان پس از تحویل به اداره حفاظت محیطزیست شهرستان رودبار، تحت معاینات تخصصی و مراقبتهای لازم قرار گرفت. پس از انجام اقدامات درمانی و اطمینان از سلامت کامل شوکا، این گونه با رعایت ضوابط ایمنی و حفاظتی در زیستگاه طبیعی خود در منطقه حفاظتشده سیاهرود رهاسازی شد.