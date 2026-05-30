به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از ثبت رکورد جوجهریزی در واحدهای مرغداری گوشتی استان خبر داد و گفت: مازندران با اختصاص بیش از ۱۳.۳ درصد از سهم جوجهریزی کل کشور، همچنان پیشتاز تولید گوشت سفید در ایران است.
حسین نگهدار افزود: در هفته اول خرداد ماه امسال با همت تولیدکنندگان و برنامهریزیهای صورت گرفته، از اول تا ششم خرداد ماه، بالغ بر ۳ میلیون و ۴۳۷ هزار قطعه جوجهریزی در واحدهای مرغداری گوشتی استان مازندران انجام شده است.
وی با اشاره به جایگاه استراتژیک استان در تامین پروتئین مورد نیاز کشور، ادامه داد: این میزان جوجهریزی معادل ۱۳.۳۱ درصد از کل سهم جوجهریزی در کشور است که نشاندهنده ظرفیت و نقش مازندران در سفره ایرانیان است.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران افزود: مازندران با این عملکرد توانسته است رتبه اول جوجهریزی را در کشور به خود اختصاص دهد.
نگهدار توازن تولید و تامین نیاز بازارهای هدف به ویژه پایتخت را از اولویتهای اصلی سازمان جهاد کشاورزی مازندران دانست و افزود: پایداری تولید و استمرار جوجهریزی در واحدهای صنعتی استان، ثبات بازار و امنیت غذایی را تضمین میکند.
وی گفت: سازمان جهاد کشاورزی با تمام توان در جهت رفع موانع تولید، تامین نهادهها و ارائه خدمات کارشناسی در کنار تولیدکنندگان است تا روند رو به افزایش تولید در قطب صنعت طیور کشور با قوت ادامه یابد.