فرد ۳۰ ساله که جمعه یکم خرداد گذشته در ارتفاعات آبعلی گمشده بود، پس از ۷ روز از سوی نیرو‌های هلال‌احمر شهرستان دماوند نجات پیدا کرد و برای اعزام به بیمارستان، تحویل نیرو‌های اورژانس شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امدادگران و جستجوگران از هفته گذشته چندین روز در پی یافتن او بودند و به نتیجه‌ای نرسیدند، اما دیروز جمعه پس از دریافت گزارشی مبنی بر سقوط یک نفر در محدوده باغ بهشت آبعلی، وقتی برای عملیات نجات این مصدوم به محل رفته بودند، متوجه شدند او همان جوان گمشده است.

زنده ماندن این جوان مصدوم پس از ۷ روز با تحمل تشنگی و گرسنگی در هوای سرد کوهستانی آبعلی یک اتفاق نادر و معجزه است.

اما وقوع این حادثه می‌تواند هشداری باشد تا کوهنوردان و گردشگران به صورت انفرادی به کوهپیمایی و طبیعت گردی نروند و حتی الامکان پیش از عزیمت، مسیر حرکت و مقصد خود را به یکی از اعضای خانواده اطلاع دهند تا در صورت غیبت و به موقع برنگشتن به خانه بتوانند اطلاعات درست را به نیرو‌های امدادی ارائه دهند.